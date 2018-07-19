Инвестпрограмма перевооружения Севморзавода будет скорректирована до 2020 года

УЛЬЯНОВСК , 19 июля. / ТАСС /. Инвестиционная программа перевооружения Севастопольского морского завода будет скорректирована до конца 2020 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2018» заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.

"Инвестиционная программа будет скорректирована — что— то пойдет на Севморзавод, что-то на 13-й судоремонтный завод.

Это будет программа до 2020 года", — сказал собеседник агентства.

Рязанцев уточнил, что корректировка программы связана с тем, что 13-й судоремонтный завод должен перейти в ближайшее время в ведение Объединенной судостроительной корпорации . «Фактически мы должны говорить тогда о полноценном судоремонтном и судостроительном кластере в Севастополе , и корректировать эти инвестиционные планы, в том числе и с учетом „13 судоремонтного завода“, — добавил он.

По его словам, инвестиционная программа перевооружения Севастопольского морского завода „достаточно внушительная“ и значительно превышает 2,5 млрд рублей. „Она утверждена, в настоящее время разбита на несколько проектов. Где-то проектная документация уже утверждена, где-то находится в процессе согласования“, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Севастополе планируется создать судостроительный кластер, куда войдут Севастопольский морзавод, 13-й судоремонтный завод и еще ряд судостроительных предприятий. Севастопольский госуниверситет также станет частью этого кластера, так как вуз традиционно готовит специалистов для отраслей судостроения и судоремонта.