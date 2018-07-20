В Тольятти запущено новое производство аммиака

Участие в нем принял врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров . Новое производство было построено в рамках совместного предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и немецкой компании Linde Group, которое, в свою очередь, заключило с правительством Самарской области инвестиционный меморандум. Общий объем инвестиций составил 20 миллиардов рублей.

«Мы запустили инновационное производство аммиака, которое в 3 раза лучше по производительности, имеет на 20% меньше потребление газа, на 33% меньше электроэнергии и 50% — тепла. Именно такие производства и создают будущее экономики региона», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Реализация проекта началась в 2013 году. Общий объем инвестиций составил 20 миллиардов рублей. Доля каждой компании в уставном капитале — 50%.