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Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в совет директоров «Аэрофлота»
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Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в совет директоров «Аэрофлота» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Аэрофлота", среди них бывший министр транспорта РФ Максим Соколов, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.
Остальные кандидаты от РФ входят в действующий совет. Среди них гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, неисполнительный директор «Аэрофлота» Дмитрий Песков, член правления ВЭБа Михаил Полубояринов, предправления «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, а также управляющий директор «Ренессанс Брокера» Игорь Каменской.
Основным владельцем «Аэрофлота» является государство с долей 51,2%. Госкорпорации «Ростех» принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.
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