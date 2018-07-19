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Озвучен размер помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку
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ЦБ: объем финансовой помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку не превысит 10 млрд рублей 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
Объем финансовой помощи Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) до конца не определен, но не превысит 10 млрд рублей, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах заседания президиума Ассоциации банков России.
"Окончательного нет, но она [финансовая помощь] будет небольшая. Там есть два фактора, которые могут увеличить объем финансовой помощи, которые до конца еще не определены: это история с векселями, мы пока не знаем, какой объем выплат по векселям нужно будет осуществлять, и другой фактор — списанный суборд IFC по старому законодательству, и обсуждается вопрос, будет ли тут судебный иск. Все это не десятки млрд рублей, это в пределах 10 млрд рублей", — сказал он.
ЦБ в апреле утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Функции временной администрации возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В ЦБ РФ отмечали, что АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным регулятора АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков, его активы на 1 апреля составили 120 млрд рублей.
Также сообщалось, что Банк России в ходе инспекционной проверки обнаружил в Азиатско-Тихоокеанском банке "финансовую пирамиду" по продаже населению векселей компании ООО "ФТК", задолженность которой на начало апреля по векселям достигла 4,3 млрд рублей.
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