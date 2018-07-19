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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в минусе, кроме «Северстали» и «Лукойла»
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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в минусе, кроме «Северстали» и «Лукойла» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) отрицательной динамикой, кроме "Северстали" и "Лукойла", свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,83%, до 6,25 доллара, «Лукойла» — выросла на 0,53%, до 68,04 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 2,12%, до 147,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,42%, до 4,29 доллара, "Газпром нефти" — на 2,21%, до 26,5 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,4%, до 16,26 доллара, НЛМК — на 1,92%, до 25 долларов, «Северстали» — выросла на 0,33%, до 15,4 доллара.
Бумаги ВТБ потеряли 1,64%, опустившись до 1,5 доллара, Сбербанка — подешевели на 4,21%, до 13,41 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», снизилась на 0,73%, до 20,45 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 2,73%, до 16,72 доллара, «Ленты» — на 1,33%, до 5,18 доллара. Бумаги АФК «Система» подешевели на 2,16%, до 2,72 доллара.
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