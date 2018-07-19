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ЦБ: Арест акций банка «Возрождение» может быть «преодолён» при желании всех сторон сделки
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ЦБ: Арест акций банка «Возрождение» может быть «преодолён» при желании всех сторон сделки 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ситуация с арестом акций банка «Возрождение» может быть разрешена при взаимном желании задействованных в сделке передачи прав на них сторон, но на потенциальную продажу банка потребует больше времени, считает зампред Банка России Василий Поздышев.
Основной владелец «Возрождения» — Дмитрий Ананьев, ранее он вместе с братом Алексеем контролировал и Промсвязьбанк (ПСБ). Группа инвесторов ПСБ летом обратилась в британский суд с просьбой о замораживании активов Ананьевых по всему миру, объемом, включая связанные с братьями компании, в 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро. Истцы требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне вынес решение о блокировке активов.
"Центральный банк — не сторона сделки. В моем понимании, арест акций как в Российской Федерации, так и в зарубежных юрисдикциях может быть преодолен при взаимном желании действующих в сделке сторон", — сказал журналистам Поздышев в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России.
"Например, вместо акций покупателем или продавцом может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято. На мой взгляд, сложившаяся ситуация в условиях, когда продавец действительно хочет продать, а покупатель купить, не является непреодолимой. Пути решения возможны. Скорее всего, потребуется больше времени", — добавил он.
После объявления о санации ПСБ контрольный пакет «Возрождения» был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. По предписанию ЦБ основной владелец «Возрождения» Дмитрий Ананьев и подконтрольные ему структуры имеют право голоса только по 10% акций банка.
В начале июня глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что госбанк подтвердил ЦБ свою заинтересованность в покупке «Возрождения». Тогда он отметил, что ВТБ хочет закрыть сделку по покупке банка в третьем квартале. Глава ВТБ указывал, что переговоры о сделке не ведутся с Ананьевым, все свои права по продаже банка он передал фонду Bonum Capital. А в минувшую среду Костин сообщил, что сделка по покупке ВТБ банка «Возрождение» может состояться только в том случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований.
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