ЦБ: Арест акций банка «Возрождение» может быть «преодолён» при желании всех сторон сделки

Основной владелец «Возрождения» — Дмитрий Ананьев , ранее он вместе с братом Алексеем контролировал и Промсвязьбанк (ПСБ). Группа инвесторов ПСБ летом обратилась в британский суд с просьбой о замораживании активов Ананьевых по всему миру, объемом, включая связанные с братьями компании, в 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро. Истцы требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне вынес решение о блокировке активов.

"Центральный банк — не сторона сделки. В моем понимании, арест акций как в Российской Федерации , так и в зарубежных юрисдикциях может быть преодолен при взаимном желании действующих в сделке сторон", — сказал журналистам Поздышев в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России.

"Например, вместо акций покупателем или продавцом может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято. На мой взгляд, сложившаяся ситуация в условиях, когда продавец действительно хочет продать, а покупатель купить, не является непреодолимой. Пути решения возможны. Скорее всего, потребуется больше времени", — добавил он.

После объявления о санации ПСБ контрольный пакет «Возрождения» был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. По предписанию ЦБ основной владелец «Возрождения» Дмитрий Ананьев и подконтрольные ему структуры имеют право голоса только по 10% акций банка.