ЦБ: План санации банка «Открытие» не предполагает какой-то дополнительной докапитализации

"Все решения приняты. И те решения, которые были приняты, это был второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен декабрьским решением. Мы просто разбили докапитализацию этой группы на две части. Не предполагается планом участия выдача ещё дополнительных средств, относительно тех, решение о которых приняты", — сообщил Поздышев в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России

Поздышев добавил, что «технически» не все средства, предусмотренные планом, ещё выданы, но «других решений не будет».

Бинбанк и ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка — "ФК Открытие" Промсвязьбанк . Средства, выделенные ФКБС на докапитализацию группы «Открытие», которая создается сейчас на основе трех банков, "Росгосстраха" и трех объединяемых НПФ, на начало июня составляли 513 миллиардов рублей. Всего же ЦБ на начало июня оценивал все затраты на финансовое оздоровление трех крупнейших финансовых групп в 0,85-1,12 триллиона рублей.