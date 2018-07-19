ЦБ: План санации банка «Открытие» не предполагает какой-то дополнительной докапитализации 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Все необходимые решения, касающиеся докапитализации банка «Открытие», приняты, планом его санации больше не предполагается внесения каких-то дополнительных средств, сообщил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев.
"Все решения приняты. И те решения, которые были приняты, это был второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен декабрьским решением. Мы просто разбили докапитализацию этой группы на две части. Не предполагается планом участия выдача ещё дополнительных средств, относительно тех, решение о которых приняты", — сообщил Поздышев в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России.
Поздышев добавил, что «технически» не все средства, предусмотренные планом, ещё выданы, но «других решений не будет».
ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Средства, выделенные ФКБС на докапитализацию группы «Открытие», которая создается сейчас на основе трех банков, "Росгосстраха" и трех объединяемых НПФ, на начало июня составляли 513 миллиардов рублей. Всего же ЦБ на начало июня оценивал все затраты на финансовое оздоровление трех крупнейших финансовых групп в 0,85-1,12 триллиона рублей.
Банк России в конце июня утвердил изменения в план своего участия в осуществлении мер предупреждения банкротства банка «ФК Открытие». Принятые решения направлены на оказание финансовой помощи НПФ «Лукойл-гарант», "НПФ электроэнергетики", НПФ «РГС» в общем размере 31,8 миллиарда рублей, банку «Росгосстрах» в размере 2 миллиардов рублей и докапитализацию банка на 8,9 миллиарда.