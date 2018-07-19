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ЦБ: на продажу «Возрождения» может потребоваться больше времени из-за ареста активов
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ЦБ: на продажу «Возрождения» может потребоваться больше времени из-за ареста активов 

Rambler News Service 46 минут назад
Продажа банка «Возрождение» может занять больше времени, чем планировалось ранее, в связи с арестом Высоким судом Лондона доли братьев Ананьевых в банке, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«На мой взгляд, сложившаяся ситуация при условии, что продавец действительно хочет продать, а покупатель действительно хочет купить, не являются непреодолимыми. Пути решения, на мой взгляд, возможны, опять же, я не участвую в этой сделке. Скорее всего, потребуется больше времени», — сказал он.
Поздышев отметил, что в его понимании аресты акций как в Российской Федерации, так и в зарубежных юрисдикциях могут быть преодолены при взаимном желании участвующих в сделке сторон: покупателя и продавца.
«Например, опять же ЦБ не является стороной, вместо акций покупателем или продавцом может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято истцами», — добавил Поздышев.
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