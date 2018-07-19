ЦБ: на продажу «Возрождения» может потребоваться больше времени из-за ареста активов

Василий Поздышев. Продажа банка «Возрождение» может занять больше времени, чем планировалось ранее, в связи с арестом Высоким судом Лондона доли братьев Ананьевых в банке, заявил журналистам зампред ЦБ

«На мой взгляд, сложившаяся ситуация при условии, что продавец действительно хочет продать, а покупатель действительно хочет купить, не являются непреодолимыми. Пути решения, на мой взгляд, возможны, опять же, я не участвую в этой сделке. Скорее всего, потребуется больше времени», — сказал он.

Поздышев отметил, что в его понимании аресты акций как в Российской Федерации , так и в зарубежных юрисдикциях могут быть преодолены при взаимном желании участвующих в сделке сторон: покупателя и продавца.

«Например, опять же ЦБ не является стороной, вместо акций покупателем или продавцом может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято истцами», — добавил Поздышев.