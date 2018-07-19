ЦБ не будет докапитализировать группу «Открытие» 

Банк России не будет выделять дополнительные средства для докапитализации группы «Открытие», рассказал журналистам запред ЦБ Василий Поздышев.
«Вот те решения, которые были приняты, это был второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен декабрьским решением. Мы просто разбили докапитализацию этой группы на две части и не предполагается планом участия «Открытия» выдачи еще дополнительных средств, относительно тех, которые уже были приняты», — сказал он.
По словам Поздышева, еще не все средства «выданы технически», но по докапитализации «других решений не будет».
В конце июня ЦБ сообщил, что выкупит у «Открытия» акции на 42,7 млрд рублей. Планировалось, что на оказание финансовой помощи АО «НПФ «Лукойл-гарант», АО «НПФ электроэнергетики», АО НПФ «РГС» направят 31,8 млрд рублей, АО «Банк РГС» — 2 млрд рублей, а также на докапитализацию банка потратят 8,9 млрд рублей.