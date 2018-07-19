ЦБ не будет докапитализировать группу «Открытие»

«Вот те решения, которые были приняты, это был второй этап докапитализации, который изначально был предусмотрен декабрьским решением. Мы просто разбили докапитализацию этой группы на две части и не предполагается планом участия «Открытия» выдачи еще дополнительных средств, относительно тех, которые уже были приняты», — сказал он.

По словам Поздышева, еще не все средства «выданы технически», но по докапитализации «других решений не будет».