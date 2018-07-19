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В ЦБ прокомментировали прекращение открытия вкладов в банке «Траст»
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В ЦБ прокомментировали прекращение открытия вкладов в банке «Траст» 

Rambler News Service 57 минут назад
Прекращение открытия вкладов в банке «Траст» — один из этапов преобразования банка плохих долгов в фонд непрофильных активов, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Это один из этапов преобразования банка плохих долгов в фонд непрофильных активов. Потому что он не должен работать. Новых вкладов он принимать не будет, а по старым будет обслуживать по тем ставкам, условиям, которые есть», — сказал он.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что банк «Траст» пересматривает условия по вкладам, оформление срочных вкладов недоступно, указанная на сайте линейка вкладов сократилась до единственного продукта — вклада «до востребования». По данным издания, данным вкладом также нельзя воспользоваться.
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