В ЦБ прокомментировали прекращение открытия вкладов в банке «Траст»

«Это один из этапов преобразования банка плохих долгов в фонд непрофильных активов. Потому что он не должен работать. Новых вкладов он принимать не будет, а по старым будет обслуживать по тем ставкам, условиям, которые есть», — сказал он.