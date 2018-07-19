ЦБ представит предложения по усилению регулирования кредитования сделок слияния и поглощения в октябре

Банк России представит предложения по усилению регулирования кредитования сделок слияния и поглощения в октябре этого года, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев

«Любое изменение — это решение совета директоров и только после этого — Минюст , еще минимум месяц на Минюст. Завтра мы это решение принимать не будем (на набсовете ЦБ — RNS), проведем дополнительные консультации с банками. С учетом августа, я думаю, они завершатся в сентябре. Соответственно, в октябре мы будем выходить с позицией, которая будет результатом вот этих переговоров, какого-то компромисса», — сказал он.

По словам Поздышева, для Центрального банка важно стимулировать кредитование на развитие бизнеса и «дестимулировать» кредитование на покупку бизнеса. «Для нас это принципиально важно сделать различие между кредитами … на покупку бизнеса, и кредитами … на развитие бизнеса. Потому что это принципиальная разница: деньги идут либо бывшему собственнику, который потом что хочешь с ними делает: покупает себе яхты или частные самолеты, — либо деньги идут на развитие самого бизнеса. Вторая ситуация нам кажется более правильной, поэтому регулирование должно эти два вида кредитования разделять, стимулировать второе и дестимулировать первое», — заявил он.