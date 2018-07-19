Видео: История бренда Qualcomm

Некоторые бренды основательно входят в жизнь пользователей и все знают какие продукты под ними выпускаются, но есть бренды, у которых известен буквально один-два продукта, а на самом деле все значительно масштабнее. Так было, например, у Corning. Так есть и у Qualcom.

Основная история

Компания Qualcomm основана в 1985 году и занимается производством полупроводникового и телекоммуникационного оборудования. В сферу ее деятельности также входит разработка и продвижение продуктов и услуг связанных с беспроводной связью. Одним из основных источников дохода компании, кроме производства комплектующих, являются патентные отчисления

Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, но по всему миру расположено более двухсот офисов и представительств, включая те, которые занимаются производством. Также у основной компании, которая называется Qualcomm Incorporated, есть множество дочерних подразделений, таких как Qualcomm Technologies, которая занимается всеми исследованиями и разработками Qualcomm.

Основателями компании были выпускники Массачусетского технологического института Ирвин М. Якобс и Эндрю Витерби, а также Харви Уайт , Адели Коффман, Эндрю Коэн , Клейн Гилхоузен и Франклин Антонио. Для Якобса и Витерби это не было первым делом. До этого оба они уже участвовали в нескольких стартапах.

Qualcomm начинала свою деятельность с оказания услуг спутниковой локации и обмена сообщениями OmniTRACS, а основными клиентами, которым требовались эти услуги, были транспортные компании. Сейчас Qualcomm является крупнейшим производителем чипов для смартфонов.

В 1990 году в качестве своего первого крупного проекта компания приступила к созданию первой базовой станции CDMA. Работа проводилась в рамках контракта на исследования для AirTouch, которая испытывала трудности из-за нехватки мощности существующих сотовых сетей. Эти разработки не ограничились только созданием и поддержкой оборудования и через два года привели к выпуску собственных телефон под брендом Qualcomm. Именно это и заложило вектор дальнейшего развития компании на годы вперед. В дальнейшем компания также поучаствовала в создании таких стандартов сотовой связи как CDMA2000, WCDMA и LTE.

1991 год отметился в истории Qualcomm приобретением клиента электронной почты Eudora, который можно было использовать с системами OmniTRACS. Это стало частью более глубокой интеграции компании в подобную сферу, хотя про OmniTRACS тогда мало кто слышал.

Определенное место в политике компании уделялось и спорту. В 1997 году в рамках этой политики и для обеспечения рекламы на спортивных мероприятиях было выкуплено право на название стадиона Джека Мерфи . Стоимость сделки составила 18 миллионов долларов, а сами права были выкуплены на 20 лет, до 14 июня 2017 года. 19 сентября, после окончания прав Qualcomm, подобное право на год за 500 000 долларов купил Кредитный союз округа Сан-Диего и стадион стал называться SDCCU Stadium. Пока права принадлежали технологическому гиганту спортивный объект назывался Qualcomm Stadium.

В 1999 году Qualcomm продала свой бизнес базовых станций компании Ericsson, а бизнес связанный с производством сотовых телефонов был продан Kyocera. После этого компания сосредоточилась в первую очередь на разработке и лицензировании беспроводных технологий.

Стив Молленкопф был назначен на пост президента и главного операционного директора компании с 12 ноября 2011 года. О назначении Молленкопфа было объявлено 13 декабря 2013 года, а официально в должность он вступил 4 марта 2014 года.

Примерно в это же время в компании сменился и финансовый директор. 11 марта 2013 года место вышедшего на пенсию Билла Кейтеля занял Джордж Дэвис , известный по работе в других компаниях связанных с производством солнечных панелей и дисплеев для разных видов электроники.

С 2012 по 2014 год Qualcomm добилась значительного роста прибыли, так как чипы Snapdragon взяли на себя долю рынка своих конкурентов, таких как OMAP от Texas Instruments и Tegra от Nvidia. Они стали стандартом де-факто для смартфонов Android. Через некоторое время рыночная капитализация Qualcomm превысила капитализацию Intel

Однако, в этот момент компания потеряла часть клиентов. В сентябре 2013 года компания Apple представила 64-битный чип А7. Qualcomm пришлось быстро разрабатывать свой собственный конкурентный 64-битный чип. Получившиеся при этом Snapdragon 810 были не очень хорошо восприняты клиентами, так как они были склонны к перегреву и имели проблемы с производительностью.

Европейском союзе и Это привело к тому, что крупнейший клиент Samsung, решил использовать свой собственный процессор Exynos. Кроме того, Qualcomm столкнулась с антимонопольными расследованиями в Китае Соединенных Штатах . Это давление привело к значительному снижению прибыли и стоимости акций Qualcomm в 2015 году.

В 2014-2015 годах пошли слухи о том, что из-за плохого положения дел в компании она может даже расколоться на две части, но этого не произошло. Дополнительно подкрепляло эти слухи увольнение 15 процентов рабочих (4700 человек).

В ноябре 2017 года Broadcom предложил купить Qualcomm, но руководство компании не хотело идти на этот шаг. Одновременно с этим Qualcomm вели переговоры по покупке производителя чипов для автомобильной отрасли, что не мешало им успешно увиливать от сделки с Broadcom. Но попытки слияния продлились недолго, так как в начале 2018 года Дональд Трамп заблокировал слияние со ссылкой на угрозу национальной безопасности.

Сделки

За свою историю Qualcomm совершила много приобретений и поглощений. Как правило в начале существования компании суммы были относительно небольшими. Но в 2000 году компания сделала серьезное вложение и приобрела SnapTrack (производитель программного обеспечения для отслеживания положения сотовых телефонов). Покупка была осуществлена за 1 миллиард долларов.

После этого стоимость сделок редко превышала 200-300 миллионов долларов, но она постепенно росла и дошла до действительно больших значений. Например, в сентябре 2015 года была приобретена Ikanos Inc, занимающаяся чипами и сетевыми процессорами, а в октябре 2016 года Qualcomm купила NXP Semiconductors N. V. — производителя полупроводниковых продуктов смешанного сигнала. Каждая сделка оценивались в 47 млрд долларов.

Юридические вопросы

Как и в работе любой другой крупной компании, в истории Qualcomm было много слухов, споров, скандалов и судебных разбирательств.

Например, в 2006 году между Reliance Communications и Qualcomm произошел крупный спор из-за возможности использования сетей в Индии . Qualcomm были предъявлены требования об отчислениях. В итоге это стоило компании 11,7 миллиарда долларов капитализации, а спустя год проблема была решена и стороны согласовали новые правила использования сетей.

В 2007 году произошел более серьезный скандал, который повлек за собой запрет на поставки некоторых моделей телефонов на американский рынок. Началось все с того, что комиссия приступила к изучения претензий Broadcomm к Qualcomm о нарушении патентов связанных с применяемыми в конструкции чипами и программным решением систем энергосбережения, которые позволяли в определенных условиях снижать нагрузку на элементы питания.

Закончилась эта история тем, что в 2009 году Broadcom и Qualcomm договорились о многолетнем патентном соглашении и согласились урегулировать все споры имевшиеся на тот момент.

После этого споры и разбирательства только продолжались. В некоторых компания отделалась сравнительно небольшим штрафом в несколько миллионов долларов, а в других последствия были более серьезными и приводили к потере стоимости акций и определенным последствиям для представителей руководства компании.

Были у Qualcomm разбирательства и с Apple. В 2016 году Apple обвинила Qualcomm в том, что она не предоставляет скидки, которые были предусмотрены договорными отношениями. Сумма потерь Apple оценивалась в 1 миллиард долларов, а власти США поддержали ее. В итоге акции Qualcomm опять очень сильно упали из-за этого инцидента.

Светлые стороны истории

Кроме частых споров, которые есть у всех крупных компания (особенно тех, деятельность которых завязана на патентах и отчислениях), были в ее истории и светлые стороны. Естественно их было значительно больше чем споров и разбирательств.

Так например, компания может похвастаться широким рядом устройств, которые в свое время выходили под ее брендом. Кроме этого у нее есть и несколько очень успешных программных проектов. Также не стоит забывать о том, что она внесла очень большой вклад в развитие стандарта связи 3G и развитие систем позиционирования, которыми мы сейчас все пользуемся.