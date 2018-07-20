Bosch откроет флагманский магазин в Москве

Производитель бытовой техники Bosch откроет первый в России флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве, говорится в сообщении консультанта сделки компании JLL.
"Он разместился в многофункциональном комплексе "Легенда Цветного" по адресу: Цветной бульвар, 2", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что общая площадь магазина составит 481 квадратный метр.
Группа компаний Bosch занимается производством бытовой и садовой техники, автозапчастей и электроинструментов. На территории России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области. Оборот группы в России в 2017 финансовом году составил 1,2 миллиарда евро.