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Bosch откроет флагманский магазин в Москве
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Bosch откроет флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве 

РИА Недвижимость 31 минуту назад
Фото: Reuters
Производитель бытовой техники Bosch откроет первый в России флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве, говорится в сообщении консультанта сделки компании JLL.
"Он разместился в многофункциональном комплексе "Легенда Цветного" по адресу: Цветной бульвар, 2", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что общая площадь магазина составит 481 квадратный метр.
Группа компаний Bosch занимается производством бытовой и садовой техники, автозапчастей и электроинструментов. На территории России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области. Оборот группы в России в 2017 финансовом году составил 1,2 миллиарда евро.
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