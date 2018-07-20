Bosch откроет флагманский магазин в Москве

Bosch откроет флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве

Производитель бытовой техники Bosch откроет первый в России флагманский магазин на Цветном бульваре в Москве , говорится в сообщении консультанта сделки компании JLL.

"Он разместился в многофункциональном комплексе "Легенда Цветного" по адресу: Цветной бульвар, 2", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что общая площадь магазина составит 481 квадратный метр.