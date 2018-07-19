Ещё
Роснедра настаивают на бурении «Газпромом» скважины на западной Камчатке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня

Роснедра настаивают на бурении «Газпромом» скважины на западной Камчатке 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Роснедра настаивают на том, чтобы "Газпром" вновь приступил к бурению скважины на западной Камчатке, сообщил журналистам замминистра природных ресурсов и экологии России — глава Роснедр Евгений Киселев.
"На Магаданском шельфе у нас работает несколько компаний, «Газпром» рассматривает бурение на Камчатке (западном побережье), мы на этом настаиваем. Камчатку надо обеспечивать газом. Вероятность этого маловата, но мы будем настаивать", — сказал Киселев.
"По-моему, у них даже просрочка [по срокам]. Поэтому мы и говорим, что вы находитесь под угрозой отзыва [лицензии]", — добавил глава Роснедр, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках начала бурения.
В декабре 2017 года «Газпром» обращался в Роснедра с просьбой приостановить действие лицензии на разведку на шельфе Камчатки. В феврале этого года экс-министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщал, что Минприроды России считает, что в настоящее время приостановка действия лицензии «Газпрома» на разведку на шельфе Камчатки невозможна.
Освоение Камчатки
"Газпром" в рамках Восточной газовой программы (госпрограмма создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения) сформировал в Камчатском крае новый центр газодобычи.
У компании четыре газоконденсатные месторождения на суше Камчатки: Кшукское, Нижне-Квакчикское, Средне— Кунжинское и Северо-Колпаковское. Их суммарные запасы по категории С1 составляют около 16 млрд куб. м.
Сейчас «Газпром» разрабатывает Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения на западном побережье Камчатского полуострова, добыча на которых должна была покрывать потребности края. Но вместо 750 млн куб. м она составила менее 400 млн куб. м в год.
В своих материалах компания отмечала, что перспективным для поиска углеводородов является Западно-Камчатский лицензионный участок, расположенный на шельфе Охотского моря.
ТАСС: последние новости
ЦБ ожидает снижения выплат компаний РФ по внешнему долгу в IV квартале до $21,7 млрд Туристы за время ЧМ-2018 оформили tax free почти на 1 млрд рублей Comcast отказался от покупки активов 21st Century Fox, уступив Disney
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство277
Путин объявил об изменении внешней политики России517
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе117
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг21
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение