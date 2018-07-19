Роснедра настаивают на бурении «Газпромом» скважины на западной Камчатке

ТАСС , 19 июля. Роснедра настаивают на том, чтобы "Газпром" вновь приступил к бурению скважины на западной Камчатке, сообщил журналистам замминистра природных ресурсов и экологии России — глава Роснедр Евгений Киселев

"На Магаданском шельфе у нас работает несколько компаний, «Газпром» рассматривает бурение на Камчатке (западном побережье), мы на этом настаиваем. Камчатку надо обеспечивать газом. Вероятность этого маловата, но мы будем настаивать", — сказал Киселев.

"По-моему, у них даже просрочка [по срокам]. Поэтому мы и говорим, что вы находитесь под угрозой отзыва [лицензии]", — добавил глава Роснедр, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках начала бурения.

В декабре 2017 года «Газпром» обращался в Роснедра с просьбой приостановить действие лицензии на разведку на шельфе Камчатки. В феврале этого года экс-министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщал, что Минприроды России считает, что в настоящее время приостановка действия лицензии «Газпрома» на разведку на шельфе Камчатки невозможна.

Освоение Камчатки

"Газпром" в рамках Восточной газовой программы (госпрограмма создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения) сформировал в Камчатском крае новый центр газодобычи.

У компании четыре газоконденсатные месторождения на суше Камчатки: Кшукское, Нижне-Квакчикское, Средне— Кунжинское и Северо-Колпаковское. Их суммарные запасы по категории С1 составляют около 16 млрд куб. м.

Сейчас «Газпром» разрабатывает Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения на западном побережье Камчатского полуострова, добыча на которых должна была покрывать потребности края. Но вместо 750 млн куб. м она составила менее 400 млн куб. м в год.

В своих материалах компания отмечала, что перспективным для поиска углеводородов является Западно-Камчатский лицензионный участок, расположенный на шельфе Охотского моря.