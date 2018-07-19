Fitch и Moody's по-разному отреагировали на объявленный «МегаФоном» выкуп акций у миноритариев

Рейтинговое агентство Fitch Ratings считает анонсированный выкуп «МегаФоном» акций у своих миноритариев нейтральным фактором для рейтинга компании, в то время как Moody's Investors Service на фоне этих планов поместило рейтинг сотового оператора на пересмотр с возможностью понижения. Соответствующие сообщения агентства опубликовали в четверг, 19 июля.

Ранее в этом месяце было объявлено, что «МегаФон» через дочернюю MegaFon Investments Cyprus Limited выкупит до 128,9 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, составляющих 20,8% всех акций компании, по 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР (то есть на общую сумму порядка 1,257 млн долларов при полной реализации оферты). Программа приобретения действует с 16 июля по 22 августа 2018 года. Предложение будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группы Газпромбанка , а также самой кипрской «дочки».

Кроме того, совет директоров «МегаФона» 15 июля одобрил делистинг бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. В сообщении Fitch указано, что оператор также планирует рассмотреть возможность делистинга с Московской биржи на более позднем этапе.

Продуктовый виджет

Moody's объясняет помещение корпоративного рейтинга «МегаФона», находящегося на уровне «Ba1», на пересмотр с возможностью понижения ожидаемым увеличением долговой нагрузки компании (предполагается, что выкуп акций будет финансироваться частично из денежных запасов компании и частично за счет внешних заимствований), в результате чего ее кредитный профиль не будет соответствовать текущему уровню рейтинга «Ba1» с «позитивным» прогнозом. Делистинг также повышает риск изменений в корпоративном управлении «МегаФона» и сдвига в сторону более агрессивной финансовой политики в соответствии с новой бизнес-стратегией, объявленной в мае 2017 года. Как напоминает Moody's, она предполагает превращение «МегаФона» из традиционного телеком-оператора в ведущего оператора на внутреннем цифровом рынке, результатом чего может стать более слабый профиль компании по операционному и финансовому риску за счет расширения партнерства с государственными корпорациями, операций с более высокими рисками, менее доходных инвестиций в инфраструктуру, более высокого уровня долговой нагрузки и более низких дивидендов.

В свою очередь в Fitch считают, что компания обладает сильным потенциалом по снижению долговой нагрузки. Рейтинговые действия агентства в отношении «МегаФона» будут зависеть от возможных изменений в стратегии оператора или ее реализации, следует из релиза. «Решение „МегаФона“ отменить дивиденды за 2017 год и сфокусироваться на снижении долговой нагрузки предполагает проактивный подход к управлению долгом, что мы рассматриваем как позитивный рейтинговый фактор. Любые значимые партнерства или сделки M&A будут рассматриваться как событийный риск», — говорится в релизе.