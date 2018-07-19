«Татнефть» ожидает от Украины исполнения решения международного суда по «Укртатнафте»

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты (всего около $146 млн) за потерю доли в «Укртатнафте» в 1990-х годах. Жалобы Украины на это решение неоднократно отклонялись.

"Татнефть" в свою очередь подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража — в США , в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Ставропольского края . Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство «Татнефти» и отклонил апелляцию украинской стороны.

"Мы ожидаем, что Украина будет исполнять решение международного суда, — сказал Маганов. — Мы настроены на то, чтобы исполнилось решение суда".

При этом он усомнился в возможности возвращения «Татнефти» на Украину в качестве инвестора.

"О чем нам говорить? На сегодняшний день есть решение мирового суда, от исполнения которого Украина уклоняется уже на протяжении n-ного количеств лет, — заявил гендиректор «Татнефти». — Справедливость должна быть, мы же ничего лишнего не придумываем — они сами признали, что государство системно, с применением всех средств, которые имеются у украинского государства, нас изгоняло. Если столько лет они не исполняют это решение, если столько лет они не хотят разобраться в правах инвестора нарушенных, имеет ли смысл возвращаться в это государство, где так системно, методично нарушаются права инвестора?".

Спор «Татнефти» с Украиной связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват».

В 2008 году «Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.