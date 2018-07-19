Ещё
«Татнефть» ожидает от Украины исполнения решения международного суда по «Укртатнафте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня

«Татнефть» ожидает от Украины исполнения решения международного суда по «Укртатнафте» 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. "Татнефть" ожидает от Украины исполнения решения международного суда по делу «Укртатнафты», сообщил ТАСС в четверг гендиректор компании Наиль Маганов.
Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты (всего около $146 млн) за потерю доли в «Укртатнафте» в 1990-х годах. Жалобы Украины на это решение неоднократно отклонялись.
"Татнефть" в свою очередь подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража — в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Ставропольского края. Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство «Татнефти» и отклонил апелляцию украинской стороны.
"Мы ожидаем, что Украина будет исполнять решение международного суда, — сказал Маганов. — Мы настроены на то, чтобы исполнилось решение суда".
При этом он усомнился в возможности возвращения «Татнефти» на Украину в качестве инвестора.
"О чем нам говорить? На сегодняшний день есть решение мирового суда, от исполнения которого Украина уклоняется уже на протяжении n-ного количеств лет, — заявил гендиректор «Татнефти». — Справедливость должна быть, мы же ничего лишнего не придумываем — они сами признали, что государство системно, с применением всех средств, которые имеются у украинского государства, нас изгоняло. Если столько лет они не исполняют это решение, если столько лет они не хотят разобраться в правах инвестора нарушенных, имеет ли смысл возвращаться в это государство, где так системно, методично нарушаются права инвестора?".
Спор «Татнефти» с Украиной связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.
Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват».
В 2008 году «Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.
ТАСС: последние новости
ЦБ ожидает снижения выплат компаний РФ по внешнему долгу в IV квартале до $21,7 млрд Comcast отказался от покупки активов 21st Century Fox, уступив Disney Туристы за время ЧМ-2018 оформили tax free почти на 1 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство277
Путин объявил об изменении внешней политики России517
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе117
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв22
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг21
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение