Стальные дивиденды: Алексей Мордашов за полгода получит $800 млн от «Северстали»

Совет директоров «Северстали» , 77,03% которой принадлежит Алексею Мордашову , рекомендовал акционерам компании утвердить дивидендов за второй квартал 2018 год в размере 45,94 рублей на акцию. Собрание акционеров должно состояться 14 сентября.

Если предложение совета директоров будет ободрено, то с учетом выплат за первый квартал (38,32 рублей) суммарные дивиденды за полугодие составят 84,26 рубля на акцию, что на 80% больше, чем в 2017 году, когда акционеры «Северстали» получили 46,72 рублей на одну бумагу. Всего на выплату дивидендов по итогам полугодия будет направлено 70,6 млрд рублей, из которых 54,4 млрд рублей получит основной акционер. C учетом текущего курса доллара и курса на дату выплаты дивидендов за первый квартал это соответствует примерно $806 млн Сама «Северсталь» через подконтрольные компании владеет 2,67% казначейских акций, еще 20,3% акций находятся в свободном обращении.

В апреле совет директоров «Северстали» утвердил новую дивидендную политику. Она подразумевает переход к выплате дивидендов, средняя сумма которых будет эквивалентна 100% свободного денежного потока за год. Но если коэффициент «чистый долг/EBITDA» превысит значение 1, сумма дивидендов снижается до 50% от свободного денежного потока за квартал до тех пор, пока значение коэффициента вновь не достигнет 1 или ниже.

Свободный денежный поток компании во втором квартале текущего года в два с лишним раза превысил результаты первого и достиг $598 млн В то же время чистая прибыль с учетом курсового убытка в $56 млн составила $557 млн, что на $96 млн больше, чем в январе-марте. Несмотря на рост финансовых показателей, объемы производства компании во втором квартале снизились. Так, объем производства чугуна упал на 4% по сравнению с первым кварталом, до 2,26 млн тонн. Выплавка стали сократилась чуть меньше — на 1%, до 3 млн он.

В начале года другая компания Мордашова, « Силовые машины », которая участвовала в поставке турбин Siemens в Крым , попала под санкции Минфина США . Включение в этот список компании миллиардера объясняется тем, что она является миноритарным акционером завода «Сименс технологии газовых турбин», которая и поставила четыре газотурбинные установки в Крым. В мае предприниматель попросил у правительства России 7,5 млрд рублей на создание российской газовой турбины.

Алексей Мордашов Рейтинг Forbes : №2 Состояние: $18700млн

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