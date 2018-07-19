Эксперт рассказал об идеальной модели финансирования проекта «Арктик СПГ-2»

Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что в ближайшее время компания определится с участниками проекта.

«Идеальная модель финансирования нового газового проекта предполагает участие пяти стран. Логика привлечения инвесторов следующая: привлекаются западные страны, например Франция , так как могут принести деньги и привлечь технологии со своей стороны, привлекаются азиатские страны, в первую очередь Китай , так как могут обеспечить рынок сбыта и большой объем финансирования», — сказал он.

По словам эксперта, потенциальными инвесторами могут стать японские и корейские компании. Стоит также отметить заинтересованность компаний из Катара и Саудовской Аравии », — добавил Юшков.

При этом, отметил специалист, «Новатэк», который и занимается разработкой проекта «Арктик СПГ-2», постарается «раздробить пакеты» акций и предлагать доли по 10, а не по 20 процентов, как было в случае с «Ямал СПГ». «Но если не соберут пятерых инвесторов, то будут просто увеличивать пакеты тех, кого хотят привлечь», — резюмировал Игорь Юшков.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (по другую сторону Обской губы от Ямала). Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. Планируется годовое производство 18 млн тонн сжиженного природного газа (тогда как у проекта «Ямал СПГ» — 16,5 млн тонн), три очереди по шесть миллионов тонн каждая.