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Philip Morris в I полугодии снизил объем поставок сигарет в РФ на 11,9%
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Philip Morris в I полугодии снизил объем поставок сигарет в РФ на 11,9% 

Прайм 29 минут назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам первой половины 2018 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию в годовом выражении на 11,9% — до 30,3 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.
Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода сократился на 8,9% — до 112,4 миллиарда единиц. Доля компании на рынке страны в январе-июне составила 26,4%, снизившись на 0,8 процентного пункта в годовом выражении.
По итогам второго квартала объем поставок сигарет в РФ снизился на 10,4% — до 17,5 миллиарда единиц. Табачный рынок в стране уменьшился на 7,7% — до 62,5 миллиарда единиц. Доля рынка компании по итогам второго квартала уменьшилась на 0,7 процентного пункта, до 26,4%.
Чистая прибыль компании по всему миру по итогам января-июня 2018 года выросла на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,942 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,41 доллара против 2,17 доллара на акцию в январе-июне годом ранее. Выручка PMI за отчетный период выросла на 10,2% — до 39,526 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Philip Morris International за второй квартал составила 2,295 миллиарда долларов, увеличившись на 24,6% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,41 доллара против 1,14 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка табачной компании при этом выросла на 9,2% — до 21 миллиарда долларов.
К концу года компания обещает представить новое поколение электронных сигарет IQOS.
История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.
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