Philip Morris в I полугодии снизил объем поставок сигарет в РФ на 11,9%

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам первой половины 2018 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию в годовом выражении на 11,9% — до 30,3 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.

Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам отчетного периода сократился на 8,9% — до 112,4 миллиарда единиц. Доля компании на рынке страны в январе-июне составила 26,4%, снизившись на 0,8 процентного пункта в годовом выражении.

По итогам второго квартала объем поставок сигарет в РФ снизился на 10,4% — до 17,5 миллиарда единиц. Табачный рынок в стране уменьшился на 7,7% — до 62,5 миллиарда единиц. Доля рынка компании по итогам второго квартала уменьшилась на 0,7 процентного пункта, до 26,4%.

Чистая прибыль компании по всему миру по итогам января-июня 2018 года выросла на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,942 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,41 доллара против 2,17 доллара на акцию в январе-июне годом ранее. Выручка PMI за отчетный период выросла на 10,2% — до 39,526 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Philip Morris International за второй квартал составила 2,295 миллиарда долларов, увеличившись на 24,6% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,41 доллара против 1,14 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка табачной компании при этом выросла на 9,2% — до 21 миллиарда долларов.

К концу года компания обещает представить новое поколение электронных сигарет IQOS.