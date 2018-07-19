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ЦБ ожидает перехода части клиентов из банковского сектора на рынок облигаций
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ЦБ ожидает перехода части клиентов из банковского сектора на рынок облигаций 

Банки.ру 32 минуты назад
Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании Президиума Совета Ассоциации банков России.
«Сегодня рынок облигаций — это 20% с лишним кредитной экономики. Рынок будет развиваться дальше, и определенные формы посредничества и определенные типы клиентов — они будут постепенно переходить из банковского сектора на рынок облигаций», — рассказал он в ходе выступления.
При этом, ЦБ, по его словам, не переживает на тему того, что большая часть пассивов может перейти из банковского сектора на рынок капитала.
По его мнению, это может увеличить конкуренцию за клиента, так как вместе с переходом на рынок облигаций заемщиков будут переходить и денежные средства институциональных инвесторов, пенсионных фондов, страховых организаций и, возможно, физических лиц.
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