Котировки eBay упали на 9% после ds [jlf квартального отчета

Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 года.

Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого, eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.