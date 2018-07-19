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Котировки eBay упали на 9% после ds [jlf квартального отчета
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Котировки eBay упали на 9% после ds [jlf квартального отчета 

Ведомости 39 минут назад
Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 года.
Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого, eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.
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