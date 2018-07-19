ЦБ: «Дыра» в капитале московской НКО «Лидер» составила 91 млн руб 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов небанковской кредитной организации «Лидер» (Москва) составила 91 миллион рублей, сообщает Банк России в четверг.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации с 13 апреля. По данным ЦБ, в деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю.
"По оценке временной администрации, стоимость активов НКО АО «Лидер» не превышает 292 миллионов рублей при величине обязательств в сумме более 383 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
ЦБ также в ходе проведения обследования его финансового состояния выявил операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях, осуществленные с целью сокрытия хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений «Лидера».
Арбитражный суд Москвы 3 июля признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО «Лидер» на 1 апреля занимала 488-е место в банковской системе РФ.