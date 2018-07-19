ЦБ выявил вывод активов из севастопольского банка «ВВБ» на 2,4 млрд руб. 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Временная администрация по управлению севастопольским банком «ВВБ», который ранее был лишен лицензии, выявила факты вывода активов на сумму более 2,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.
Активы выводились путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическим лицам с сомнительной платежеспособностью. При этом в ряде случаев банк предоставлял контрагентам по этим сделкам кредиты для погашения возникших у них обязательств.
Временная администрация также выявила признаки вывода активов бывшим руководством банка посредством заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества. Объем этих сделок не уточняется. Кроме того, руководство банка уклонялось от передачи ЦБ кредитной документации на общую сумму более 1,2 млрд руб.
Согласно оценке временной администрации, обязательства банка превышают сумму его активов на 5,7 млрд руб.
Регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
Банк России отозвал лицензию у банка «ВВБ» 9 апреля 2018 года. По данным ЦБ, деятельность руководства банка «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2018 года банк занимал 179 место в банковской системе России.