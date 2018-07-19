ЦБ выявил вывод активов из севастопольского банка «ВВБ» на 2,4 млрд руб.

Активы выводились путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическим лицам с сомнительной платежеспособностью. При этом в ряде случаев банк предоставлял контрагентам по этим сделкам кредиты для погашения возникших у них обязательств.

Временная администрация также выявила признаки вывода активов бывшим руководством банка посредством заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества. Объем этих сделок не уточняется. Кроме того, руководство банка уклонялось от передачи ЦБ кредитной документации на общую сумму более 1,2 млрд руб.

Согласно оценке временной администрации, обязательства банка превышают сумму его активов на 5,7 млрд руб.

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Банк России отозвал лицензию у банка «ВВБ» 9 апреля 2018 года. По данным ЦБ, деятельность руководства банка «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов.