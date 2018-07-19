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ЦБ обнаружил вывод активов из севастопольского банка «ВВБ» на 2,4 млрд руб
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ЦБ обнаружил вывод активов из севастопольского банка «ВВБ» на 2,4 млрд руб 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Экс-руководство севастопольского банка «ВВБ» вывело активы из кредитной организации на 2,4 миллиарда рублей через кредитование сомнительных заемщиков, сообщает Банк России в четверг.
Банк России отозвал лицензию у банка с 9 апреля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, значение всех нормативов достаточности капитала банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала.
"Временная администрация по управлению ПАО «Банк „ВВБ“… в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции по выводу активов банка путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическим лицам, имеющим сомнительную платежеспособность, с предоставлением в ряде случаев контрагентам кредитов для погашения возникших в результате указанных сделок обязательств. Совокупный объем данных операций составил более 2,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Временная администрация оценивает активы банка в 6,5 миллиарда рублей, а обязательства — в 12,2 миллиарда рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляет 5,7 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Севастополя 16 мая признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
По величине активов, по данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 179-е место в банковской системе РФ.
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