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Украина впервые полностью загрузила реактор АЭС без российского топлива
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Украина впервые полностью загрузила реактор АЭС без российского топлива 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Реактор третьего энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), которая находится в Николаевской области, первым в стране полностью загружен исключительно топливом компании Westinghouse. Об этом в четверг ТАСС сообщили на предприятии.
"Энергоблок полностью загружен топливными кассетами компании Westinghouse", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что после плановой остановки блок 16 июля вновь подключен к энергосистеме. До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. В настоящее время на ЮУАЭС обсуждают дальнейший перевод электростанций страны на топливо американского производства.
Ранее компания «Энергоатом» продлила до 2025 года соглашение с Westinghouse на поставку ядерного топлива для АЭС Украины. В октябре прошлого года в украинской компании заявляли, что американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены.
На Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков — 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440. Все они были построены советскими специалистами и спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ.
Оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» ранее сообщала, что четыре энергоблока Запорожской АЭС к 2020 году полностью перейдут на американское топливо. Такие сборки в настоящее время уже загружены в реактор второго энергоблока ЮУАЭС, а также первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС.
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