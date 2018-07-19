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Fitch понизило рейтинг Абсолют банка до «B-»
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Fitch понизило рейтинг Абсолют банка до «B-» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Абсолют банка до «B-» с «B+» и одновременно отзвало их по коммерческим причинам. Прогноз по рейтингу банка был изменен на «развивающийся», говорится в сообщении Fitch.
"Понижение рейтинга отражает существенное снижение консолидированного капитала банка по МСФО (до 6 млрд рублей или 3% от взвешенных по риску активов в I квартале 2018 года с 28 млрд рублей или 10% взвешенных активов на конец III квартала 2017 года), — отмечает агентство.
Абсолют банк — универсальный банк, основанный в 1993 году. Основным акционером является ПАО «Объединенные Кредитные Системы» (входит в структуры НПФ «Благосостояние»). По информации газеты «Коммерсант», в настоящее время банк ведет работу по продаже плохих корпоративных кредитов и более эффективному управлению проблемными активами.
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