Fitch понизило рейтинг Абсолют банка до «B-»

"Понижение рейтинга отражает существенное снижение консолидированного капитала банка по МСФО (до 6 млрд рублей или 3% от взвешенных по риску активов в I квартале 2018 года с 28 млрд рублей или 10% взвешенных активов на конец III квартала 2017 года), — отмечает агентство.