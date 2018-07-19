Держателям акций российских частных банков собираются предложить льготы

Поводом для введения льгот стало увеличение доли государства на банковском рынке.

«Процесс сокращения доли государства может идти по нескольким направлениям. Прежде всего, это приватизация тех банков, которые попали на санацию. Второй путь — это эффективное и динамичное развитие частного банковского сектора. Но для этого необходимо создать равные условия как к доступу к ресурсам, так и к возможности капитализации. Есть еще одно направление — это продолжение приватизации банков с государственным участием, но это уже находится в полномочиях правительства, регулятора. В этой связи представляет интерес предложение участников Ассоциации, которые были получены в рамках опроса, а именно — введение льгот для инвесторов, приобретающих акции коммерческих банков», — отметил Лунтовский.

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