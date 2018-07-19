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ЦБ и ФАС попросят банки не использовать в рекламе информацию о принадлежности государству
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ЦБ и ФАС попросят банки не использовать в рекламе информацию о принадлежности государству 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЦБ и ФАС готовят письмо с рекомендацией банкам избавиться использовании в рекламе информации о принадлежности государству, сообщил на заседании Президиума Ассоциации банков России первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Мы видим, что некоторые банки, действительно, используют принадлежность государству в своей рекламе государственное участие. … Мы с ФАС готовим письмо, которое будет рекомендовать этим банкам избавиться от ссылок на государственную поддержку, за исключением тех случаев, если эта государственная поддержка не оформлена конкретными документами, соглашениями, гарантиями и так далее и так далее», — сказал он.
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