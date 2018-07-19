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ЦБ оценил платежи по внешнему долгу компаний
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ЦБ ожидает снижения выплат компаний РФ по внешнему долгу в IV квартале до $21,7 млрд 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций в IV квартале 2018 году снизятся на 8% к уровню последнего квартала 2017 года и составят $21,7 млрд В III квартале такие платежи останутся на уровне аналогичного периода годом ранее и составят $12,6 млрд, говорится в сообщении Банка России.
В своей оценке регулятор не учитывает внутрегрупповые платежи компаний, которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования. С их учетом сумма платежей по внешнему долгу составят $16,8 млрд и $22,6 млрд в III и IV кварталах соответственно.
Традиционно существенные объемы выплат придутся на декабрь, они оцениваются в $13,3 млрд, отметили в ЦБ.
Согласно проведенному Банком России опросу крупнейших компаний, доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков составляет 9% в июле 2018 года, 43% — в августе, 61% — в сентябре, 1% — в октябре, 4% — в ноябре и 33% — в декабре.
"С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в III-IV кварталах 2018 года будут довольно равномерными и в среднем за месяц составят около $1,9 млрд", — указал регулятор.
ТАСС: последние новости
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