«Лукойл» в ближайшее время начнет buy back с открытого рынка

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" в ближайшее время начнёт обратный выкуп акций компании с открытого рынка, реализовывать программу будет ее дочернее общество Lukoil Securities Limited, сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов

"Лукойл" в четверг сообщил о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, поддержанных советом директоров компании в декабре 2017 года в рамках программы стратегического развития группы на 2018-2027 годы.

Отмечается, что Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций «Лукойла» (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства. В настоящее время завершается проработка технических параметров выкупа и выбор брокеров с целью утверждения соответствующей программы до сентября 2018 года, также сообщает компания.

"Мы также готовимся в ближайшее время начать обратный выкуп акций компании с открытого рынка, что является важнейшей составляющей нашей новой политики возврата капитала акционерам", — приводятся в сообщении слова главы «Лукойла» Вагита Алекперова.