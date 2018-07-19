«Лукойл» в ближайшее время начнет buy back с открытого рынка 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" в ближайшее время начнёт обратный выкуп акций компании с открытого рынка, реализовывать программу будет ее дочернее общество Lukoil Securities Limited, сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов.
"Лукойл" в четверг сообщил о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, поддержанных советом директоров компании в декабре 2017 года в рамках программы стратегического развития группы на 2018-2027 годы.
Отмечается, что Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций «Лукойла» (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства. В настоящее время завершается проработка технических параметров выкупа и выбор брокеров с целью утверждения соответствующей программы до сентября 2018 года, также сообщает компания.
"Мы также готовимся в ближайшее время начать обратный выкуп акций компании с открытого рынка, что является важнейшей составляющей нашей новой политики возврата капитала акционерам", — приводятся в сообщении слова главы «Лукойла» Вагита Алекперова.
Ранее первый вице-президент компании Александр Матыцын сообщал, что размер программы buy back составит 3 миллиарда долларов на пять лет.