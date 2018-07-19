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Банк России оценил фактические платежи по внешнему долгу во втором полугодии 2018 года
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Банк России оценил фактические платежи по внешнему долгу во втором полугодии 2018 года 

Банки.ру 44 минуты назад
Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в III квартале 12,6 млрд долларов США, что практически соответствует аналогичному показателю прошлого года, а в IV квартале 2018 года — 21,7 млрд долларов (на 8% меньше, чем годом ранее). Такая оценка опубликована на сайте Банка России.
Как поясняется, оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.
По данным макростатистики, в III и IV кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 16,8 млрд и 22,6 млрд долларов соответственно.
В сентябре значимый объем общих предстоящих платежей, как отмечалось ранее, будет сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались.
По традиции существенные объемы выплат, согласно данным макростатистики, придутся на декабрь (13,3 млрд долларов), но, как показывает исторический опыт, существенная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется, отмечает регулятор.
Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков составит 9% в июле 2018 года, 43% в августе, 61% в сентябре, 1% в октябре, 4% в ноябре и 33% — в декабре. С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в III—IV кварталах 2018 года будут довольно равномерными и в среднем за месяц составят около 1,9 млрд долларов.
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