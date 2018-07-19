Общее собрание акционеров подвело итоги работы Россельхозбанка за 2017 год

По итогам собрания акционеров принято решение о выплате дивидендов на сумму более 883 млн рублей.

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году РСХБ получил чистую прибыль порядка1,8 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2018 совокупный кредитный портфель Банка превысил 1,9 трлн рублей, финансовая поддержка отечественного агропромышленного комплекса увеличена на 7%. Объем выдач кредитов сельхозпроизводителям составил более 1,1 трлн рублей.