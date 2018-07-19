«Газпром» решил бороться с воровством газа при помощи big data

"Газпром" разработал и внедряет во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных организациях аналитический и управленческий алгоритм, позволяющий оперативно выявлять небаланс газа. «Небалансом» в отрасли обычно называют воровство топлива, сообщает

Наиболее остро эта проблема стоит в республиках Северо-Кавказского федерального округа, где потери газа оцениваются в 3,5 млрд куб. м в год, или 16 млрд рублей в денежном выражении.

Главный диспетчер МРГ Владимир Николаев , его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в журнале «Газовая промышленность» подробно рассказали о новом порядке организации работы.

В качестве одного из путей сокращения небаланса они предлагают систематизировать, унифицировать и усовершенствовать процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа.

Важность проблемы подчеркнул совет директоров ПАО «Газпром» решением от 20 февраля текущего года «Об организации системы учета расхода природного газа в Группе „Газпром“, а также мерах по снижению потерь газа».