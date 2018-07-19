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«Газпром» решил бороться с воровством газа при помощи big data
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«Газпром» решил бороться с воровством газа при помощи big data 

Newsru.com 34 минуты назад
Фото: Newsru.com
"Газпром" разработал и внедряет во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных организациях аналитический и управленческий алгоритм, позволяющий оперативно выявлять небаланс газа. «Небалансом» в отрасли обычно называют воровство топлива, сообщает
"Интерфакс"
Наиболее остро эта проблема стоит в республиках Северо-Кавказского федерального округа, где потери газа оцениваются в 3,5 млрд куб. м в год, или 16 млрд рублей в денежном выражении.
Главный диспетчер МРГ Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в журнале «Газовая промышленность» подробно рассказали о новом порядке организации работы.
В качестве одного из путей сокращения небаланса они предлагают систематизировать, унифицировать и усовершенствовать процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа.
Важность проблемы подчеркнул совет директоров ПАО «Газпром» решением от 20 февраля текущего года «Об организации системы учета расхода природного газа в Группе „Газпром“, а также мерах по снижению потерь газа».
17 апреля 2018 года в ООО «Газпром межрегионгаз» (МРГ) было утверждено «Положение об оперативном учете природного газа». Оно уже направлено для исполнения во все региональные газовые компании (РГК).
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