«Газпром» будет вычислять воровство газа при помощи big data

«Газпром» разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, который позволяет в короткие сроки выявлять воровство газа (небаланс), передает «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность».

Наиболее остро проблема воровства газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Потери газа в регионе достигают 3,5 млрд кубометров в год — 16 млрд руб. в денежном выражении.

По их мнению, сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.

Все потребители топлива разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые, неотслеживаемые (сдают данные разв месяц или раз в декаду) и население. В компании также учитывают расходы газа на собственные технологические потери. По мнению руководства МРГ, по каждой балансовой зоне необходимо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления по всем категориям, кроме населения. Для этого возможно потребуется вносить изменения в договора поставки газа.