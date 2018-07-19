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«Газпром» будет вычислять воровство газа при помощи big data
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«Газпром» будет вычислять воровство газа при помощи big data 

Ведомости 53 минуты назад
«Газпром» разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, который позволяет в короткие сроки выявлять воровство газа (небаланс), передает «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность».
Наиболее остро проблема воровства газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Потери газа в регионе достигают 3,5 млрд кубометров в год — 16 млрд руб. в денежном выражении.
Главный диспетчер компании «Газпром межрегионгаз» (МРГ) Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в интервью журналу «Газовая промышленность» рассказали о новом порядке организации работы.
По их мнению, сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.
Все потребители топлива разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые, неотслеживаемые (сдают данные разв месяц или раз в декаду) и население. В компании также учитывают расходы газа на собственные технологические потери. По мнению руководства МРГ, по каждой балансовой зоне необходимо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления по всем категориям, кроме населения. Для этого возможно потребуется вносить изменения в договора поставки газа.
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