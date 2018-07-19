Ещё
Международные резервы России выросли более чем на $700 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин объявил об изменении внешней политики России
Путин объявил об изменении внешней политики России

Международные резервы России выросли более чем на $700 млн 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
За неделю международные резервы России выросли на $700 млн и на 13 июля составили $460,3 млрд против $459,6 млрд на 6 июля, сообщает Банк России.
"Международные резервы на 13 июля составили $460,3 млрд, увеличившись за неделю на $700 млн, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли более чем на $4 млрд
Газета.Ru: последние новости
ЦБ выявил первые подделки купюр в 2000 рублей Google оштрафована на рекордные 4,3 млрд долларов Johnson & Johnson обязали выплатить $4,7 млрд пострадавшим женщинам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России154
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона15
Казаки просят отменить пенсии528
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного37
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение