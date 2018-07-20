Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,11% и составил 25 091,70 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,03% и составил 2805,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,43% и составил 7859,07 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.

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