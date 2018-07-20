Ещё
Фондовый рынок США открылся ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,11% и составил 25 091,70 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,03% и составил 2805,23 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,43% и составил 7859,07 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
ЦБ: россияне стали реже жаловаться на банки "Газпром" сообщил о контрактах для строительства газопровода "Северный поток - 2" Comcast выбыл из сделки по покупке 21st Century Fox
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста794
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры98
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Караченцова попросили забрать жену из психушки61
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение