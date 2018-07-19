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Источник: полиция проводит обыски в петербургском «Водоканалстрой»
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Источник: полиция проводит обыски в петербургском «Водоканалстрой» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники экономического отдела полиции и СОБР ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в офисе крупной петербургской компании в сфере ЖКХ «Водоканалстрой», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Идут обыски в компании «Водоканалстрой». Оперативные мероприятия проводят экономическая полиция и СОБР Росгвардии", — сказал собеседник агентства.
В декабре 2017 года компания признана банкротом. Согласно данным картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по состоянию на конец мая 2018 года требования кредиторов компании превысили 1,8 млрд рублей.
Компания выполняла заказы Водоканала Санкт-Петербурга и администрации города, проводила работы на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
Компания «Водоканалстрой» была создана в 1988 году. Организация специализируется в области строительства под ключ сооружений коммунального хозяйства и капремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства и инженерных сетей.
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