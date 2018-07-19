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Госдума приняла законопроект о праве ЦБ на дистанционное проведение контрольных мероприятий
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Госдума приняла законопроект о праве ЦБ на дистанционное проведение контрольных мероприятий 

Rambler News Service 1 час назад
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которым ЦБ наделяется правом проводить в банках контрольные мероприятия, в том числе и дистанционно, свидетельствуют материалы системы обеспечения законодательной деятельности.
Основанием для проведения контрольного мероприятия является наличие обоснованного предположения, что деятельность банка может нанести ущерб кредиторам и вкладчикам банка, создать угрозы их законным интересам, а также выявления признаков нарушения требований российского законодательства, нормативных актов ЦБ или признаков нарушения прав клиентов.
«Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий), в ходе которого уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности кредитной организации, в целях проверки соблюдения кредитной организацией требований, предъявляемых к ее деятельности», — говорится в документе.
В законопроекте отмечается, что контрольное мероприятия проводится без предварительного уведомления банка, и должно производиться в присутствии свидетелей или с применением видеозаписи и фотосъемки.
Решение о проведении контрольного мероприятия принимает председатель ЦБ или его заместитель.
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