Госдума приняла законопроект о праве ЦБ на дистанционное проведение контрольных мероприятий

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которым ЦБ наделяется правом проводить в банках контрольные мероприятия, в том числе и дистанционно, свидетельствуют материалы системы обеспечения законодательной деятельности.

Основанием для проведения контрольного мероприятия является наличие обоснованного предположения, что деятельность банка может нанести ущерб кредиторам и вкладчикам банка, создать угрозы их законным интересам, а также выявления признаков нарушения требований российского законодательства, нормативных актов ЦБ или признаков нарушения прав клиентов.

«Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий), в ходе которого уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности кредитной организации, в целях проверки соблюдения кредитной организацией требований, предъявляемых к ее деятельности», — говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что контрольное мероприятия проводится без предварительного уведомления банка, и должно производиться в присутствии свидетелей или с применением видеозаписи и фотосъемки.

Решение о проведении контрольного мероприятия принимает председатель ЦБ или его заместитель.