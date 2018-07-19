Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах

Государственная дума приняла закон об интернет-агрегаторах, информации об их товарах и услугах и ответственности их владельцев.

Документ направлен на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете, передаёт РИА Новости

Отмечается, что также это будет способствовать созданию дополнительных механизмов для защиты прав приобретающих их потребителей.

Вводится понятие владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), позволяющих не только ознакомиться с такой информацией, но и заключить договор, и произвести предварительную оплату.

Теперь владельцы таких агрегаторов обязаны предоставлять потребителям данные о себе и продавце (исполнителе) товаров (услуг), а также обо всех произошедших в них изменениях.

Сделать это они смогут, разместив соответствующую информацию на своих сайтах или страничках в интернете.