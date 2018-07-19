Ещё
Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная дума приняла закон об интернет-агрегаторах, информации об их товарах и услугах и ответственности их владельцев.
Документ направлен на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что также это будет способствовать созданию дополнительных механизмов для защиты прав приобретающих их потребителей.
Вводится понятие владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), позволяющих не только ознакомиться с такой информацией, но и заключить договор, и произвести предварительную оплату.
Теперь владельцы таких агрегаторов обязаны предоставлять потребителям данные о себе и продавце (исполнителе) товаров (услуг), а также обо всех произошедших в них изменениях.
Сделать это они смогут, разместив соответствующую информацию на своих сайтах или страничках в интернете.
RT на русском: последние новости
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму Новые требования к упаковке молочной продукции вступают в силу в России с 15 июля Климкин будет представлять Украину на будущих переговорах по газу с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки просят отменить пенсии413
Путин допустил обострение ситуации на Украине205
Путин объявил об изменении внешней политики России74
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона7
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного30
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение