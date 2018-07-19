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Риски усиления доллара для IBM не реализовались
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Риски усиления доллара для IBM не реализовались 

Прайм 1 час назад
IBM отчиталась за 2-й квартал прибылью в размере $2,61 на акцию. Доходы компании выросли на 3,7%, превысив $20 млрд Без учета влияния валютных курсов выручка поднялась на 2%, и это намного лучше нейтрального результата 1-го квартала. Таким образом, риски усиления доллара для бизнеса компании не реализовались, что можно отметить как положительный момент, так как доллар продолжает укрепляться на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.
Позитивная динамика выручки зафиксирована во всех сегментах бизнеса IBM. Отдельно отмечу повышение доходов от продажи серверов и другого оборудования, решений по безопасности и облачных технологий. В то же время продажи оборудования связаны с циклом его обновления, поэтому результаты во 2-м полугодии могут оказаться менее впечатляющими.
Рост доходов от решений по безопасности (+80%) и облачных систем (+20%) — более значимый плюс. В первом квартале результат был менее впечатляющим, и это ставило IBM в проигрышную позицию в сравнении с такими конкурентами, как Microsoft и Amazon. Зафиксированная в отчетном периоде динамика означает увеличение выручки в сегменте так называемых «стратегических инициатив» на 15%. Мы прогнозируем, что к концу года доля стратегических инициатив в выручке превысит 50%, что будет означать успешную реализацию долгосрочной стратегии компании.
IBM по-прежнему испытывает давление на маржинальность, но на этот раз оно уменьшилось по сравнению с результатом 1-го квартала: валовая маржа поднялась с 43% до 46%. По нашим прогнозам, этот показатель до конца года повысится до 47%.
В целом отчет IBM за 2-й квартал оказался лучше, чем за январь-март, и в части роста доходов от новых направлений, и, в части, эффективности, что благоприятно для дальнейших перспектив бизнеса.
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