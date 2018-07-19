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Свыше 11 млрд руб. направят к 2020 году на завершение газификации Курской области
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Свыше 11 млрд руб. направят к 2020 году на завершение газификации Курской области 

ТАСС 56 минут назад
КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Администрация Курской области за два года направит из бюджета более 4 млрд рублей на завершение газификации региона, еще 7 млрд рублей на эти цели инвестирует ПАО «Газпром». Об этом в четверг сообщили в администрации области.
"Практически завершить газификацию региона планируется к 2020 году. На эти цели «Газпром» направит более 7 млрд рублей, и область выделяет более 4 млрд рублей. Так, в 2018 году планируется построить и ввести 8 межпоселковых газопроводов протяженностью 131 км", — сказали в администрации Курской области, подчеркнув, что это позволит уже в текущем году газифицировать более тысячи домов и 17 котельных.
На сегодняшний день уровень газификации Курской области составляет порядка 95%, а сельской местности — 92%. Всего за 13 лет компания «Газпром» инвестировала в газификацию региона более 7 млрд руб. За это время было построено 97 газопроводов общей протяженностью свыше 1,6 тыс. км.
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