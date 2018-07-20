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ЦБ РФ отозвал лицензию у Южного регионального банка
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ЦБ РФ отозвал лицензию у Южного регионального банка 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: Российская Газета
Банк занимался обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли), а также проводил операции на межбанковском рынке. Но проверки, проведенные ЦБ РФ, показали, что он неоднократно нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сообщении пресс-службы ЦБ РФ также говорится, что «деятельность ООО „ЮРБ“ на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации».
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО «ЮРБ» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Но, как говорится в приказе об отзыве лицензии, «руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности».
С сегодняшнего дня приказом ЦБ РФ в банк назначена временная администрация.
Ранее Банк России сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у Тагилбанка.
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