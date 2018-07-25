ЦБ подал иск о банкротстве якутского банка «Таатта» 

Центробанк подал иск о признании банкротом якутского банка «Таатта». Документы в Арбитражный суд республики были направлены 24 июля, однако инстанция пока не приняла иск к производству, сообщает «Интерфакс».
Регулятор отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. Причиной стала использование кредитной организацией рискованной бизнес-модели, что привело к формированию активов низкого качества. В банке была назначена временная администрация. 9 июля прокуратура Якутии возбудила уголовное дело по факту хищения более 570 млн рублей из кассы московского филиала банка.
Банк «Таатта» был участником системы обязательного страхования вкладов. С 18 июля АСВ начало расчёты с клиентами.