ЦБ назвал шесть банков, уже получивших базовую лицензию

За полгода шесть российских банков получили базовую лицензию, свидетельствуют материалы Банка России

В I квартале 2018 года ни одной базовой лицензии выдано не было.

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Напомним, российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала (и соответственно, объему требований к ним и их полномочий): кредитные организации с базовой лицензией, предполагающей упрощенное регулирование, и с универсальной лицензией. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии (по новым требованиям) — 1 млрд рублей, базовой лицензии — 300 млн рублей. До получения базовой лицензии все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня заявила, что в 2018 году треть банков могут выбрать базовую лицензию. «Этот год переходный для того, чтобы небольшие банки выбрали, на какой лицензии они будут работать», — пояснила она.

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