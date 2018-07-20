ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк

Как отмечается, у зарегистрированного в Ростове-на-Дону банка лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 20 июля этого года.

В заявлении отмечается, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют деятельность банков, ряда статей ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

По данным на 1 июня банк занимал 487-е место в российской банковской системе.