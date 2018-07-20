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ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк
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ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Банк России проинформировал об отзыве лицензии у Южного регионального банка. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Как отмечается, у зарегистрированного в Ростове-на-Дону банка лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 20 июля этого года.
В заявлении отмечается, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют деятельность банков, ряда статей ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.
По данным на 1 июня банк занимал 487-е место в российской банковской системе.
Ранее Банк России сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Тагилбанк».
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