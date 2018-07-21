Банк России отозвал лицензию у Южного Регионального Банка

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Деятельность ООО «ЮРБ» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили в Банке России.

Регулятор неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Южный Региональный Банк — участник системы страхования вкладов.