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Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка»
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Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России на своем официальном сайте сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Тагилбанк».
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк» АО «Тагилбанк», рег. N 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил (приказ Банка России от 20 июля 2018 года NОД— 1828)", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании «Диамант».
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