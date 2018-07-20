Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 

Банк России на своем официальном сайте сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Тагилбанк».
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк» АО «Тагилбанк», рег. N 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил (приказ Банка России от 20 июля 2018 года NОД— 1828)", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании «Диамант».