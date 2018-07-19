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Чистая прибыль BNY Mellon в I полугодии выросла на 18,7%
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Чистая прибыль BNY Mellon в I полугодии выросла на 18,7% 

Прайм 37 минут назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами в первом полугодии выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 2,27 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 19,9% — до 2,274 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 2,14 доллара против 1,7 доллара в январе-июне прошлого года. Выручка BNY Mellon выросла на 6,6% — до 8,316 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль BNY Mellon составила 1,108 миллиарда долларов, увеличившись на 13,5%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,103 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 0,88 доллара в 2017 году. Выручка BNY Mellon увеличилась на 4,6% — до 4,138 миллиарда долларов.
BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.
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