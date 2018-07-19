Газификация Ульяновской области продолжится в запланированных объемах

Голубев напомнил, что «Газпром» подписал с Ульяновской областью соглашение о развитии программы газификации и газоснабжения на 2016-2020 годы, предусматривающее совместное финансирование в объеме 8,5 миллиардов рублей.

"Достаточно сказать, что только в этом году ПАО «Газпром» на газификацию Ульяновской области запланировал и выделил полтора миллиарда рублей. На эти средства два объекта будут закончено, пять новых объектов в этом году мы начинаем, еще по 20 объектам ведутся проектные работы. Еще раз могу сказать, что недавно в «Газпроме» рассматривалась программа финансирования на 2019 год, и наш руководитель Алексей Миллер подтвердил, что все обязательства «Газпрома» перед всеми регионами по программе газификации будут на 100% выполнены несмотря на все сложности", — приводятся в сообщении слова Голубева.

В пресс-службе напомнили, что в 2005-2018 годах «Газпром» направил на газификацию области 5,4 миллиарда рублей. Построены 32 газопровода протяженностью более 900 километров. Из областного бюджета с 2006 по 2016 годы на газификацию населённых пунктов израсходовано 2,2 миллиарда рублей, более 370 миллионов рублей направлено на эти цели газораспределительными организациями. К 2018 году в регионе было газифицировано уже 435 населенных пункта, уровень газификации области вырос с 53,4% до 68,6%. В 2018 году из областного бюджета на газификацию выделено свыше 156 миллионов рублей. В настоящее время регион по плану-графику синхронизации с ПАО «Газпром» продолжается строительство внутрипоселковых газовых сетей. Для обеспечения поставок газа в портовую ОЭЗ и промзону «Заволжье» идет модернизация ГРС-52 в Заволжском районе.

Вместе с тем, отмечалось на заседании, в регионе существует проблема задолженности за газ со стороны ряда муниципальных образований. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что этот вопрос поставлен на постоянный контроль.

"Региональное правительство в полном объеме возьмет в свою собственность все теплоснабжающие организации и будет жестко контролировать выполнение соглашения о реструктуризации, которое было подписано с «Газпромом». Кроме того, мы создадим проектные офисы, которые начнут заниматься платежной дисциплиной, потому что дебиторская задолженность перед отдельными предприятиями и организациями со стороны юридических и даже физических лиц достаточно велика.

Многие предприятия и представители нашего населения почему-то считают, что за потребленные ресурсы не надо платить. К этой работе мы подключим суды и судебных приставов, чтобы все отдавали себе отчет: платить за потребленные ресурсы обязаны все. В течение недели мы подготовим программу развития газификации Ульяновской области, и после этого я смогу доложить коллегам из «Газпрома», каким образом регион будет выполнять свои соглашения по программе газификации", — процитировали в пресс-службе слова Морозова.

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