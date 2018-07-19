Суд отказал структуре «Ростеха» в иске к Siemens и его «дочкам»

«Суд принял решение отказать в удовлетворении иска», — сказал представитель Арбитражного суда Москвы.

Ранее иск был подан на сумму в 177,1 млн рублей и €5,454 млн Позднее заявитель снизил сумму требований.

Иск «Интеравтоматики» был зарегистрирован судом 7 декабря 2017 года, однако был оставлен без движения.

В начале июля 2017 года Reuters сообщало, что «Интеравтоматика» является одной из компаний, которая участвует в установке и введении в эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС , были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России

11 июля 2017 года Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому выступало «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Компания также требовала вернуть поставленное оборудование в изначальное место назначения — Тамань ( Краснодарский край ).

В середине октября Арбитражный суд Москвы принял встречный иск структур «Ростеха» — компаний «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» — к Siemens. Компании требовали признать недействительными три пункта контракта на поставку газовых турбин от 2015 года.

14 декабря 2017 года суд отказал Siemens в удовлетворении иска. Тогда же было отказано и в удовлетворении встречного иска.