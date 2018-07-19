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Суд отказал структуре «Ростеха» в иске к Siemens и его «дочкам»
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Суд отказал структуре «Ростеха» в иске к Siemens и его «дочкам» 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы 19 июля отказал компании «Интеравтоматика» (ее акционером является «Технопроэкспорт», входит в госкорпорацию «Ростех») в удовлетворении иска о взыскании с компании Siemens, его российского подразделения и СП с «Силовыми машинами» убытков в размере 46,8 млн руб. и €1,4 млн, сообщили RNS в суде.
«Суд принял решение отказать в удовлетворении иска», — сказал представитель Арбитражного суда Москвы.
Ранее иск был подан на сумму в 177,1 млн рублей и €5,454 млн Позднее заявитель снизил сумму требований.
Иск «Интеравтоматики» был зарегистрирован судом 7 декабря 2017 года, однако был оставлен без движения.
В начале июля 2017 года Reuters сообщало, что «Интеравтоматика» является одной из компаний, которая участвует в установке и введении в эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.
Ранее сообщалось, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.
11 июля 2017 года Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому выступало «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Компания также требовала вернуть поставленное оборудование в изначальное место назначения — Тамань (Краснодарский край).
В середине октября Арбитражный суд Москвы принял встречный иск структур «Ростеха» — компаний «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» — к Siemens. Компании требовали признать недействительными три пункта контракта на поставку газовых турбин от 2015 года.
14 декабря 2017 года суд отказал Siemens в удовлетворении иска. Тогда же было отказано и в удовлетворении встречного иска.
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